Nachfrage nach E-Scootern in Mainz gestiegen

Die Scooter von Tier werden in Mainz, Kaiserslautern und Ludwigshafen angeboten. Archivfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Die Nachfrage nach E-Scooter

n in Rheinland-Pfalz ist laut den Verleihfirmen nach dem Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie gestiegen. "Seit der Wiederaufnahme des Betriebes verzeichnen wir ein kontinuierliches Wachstum - bei den Nutzerzahlen wie auch bei der Anzahl der Fahrten", teilte Alexander Graf von Pfeil, General Manager bei Lime Deutschland, mit. Zudem sei die durchschnittliche Fahrtdauer gestiegen. "Unsere Auswertungen zeigen, dass die Fahrten mit den Lime-Scootern im Schnitt 25 Prozent länger sind als im Vergleichszeitraum vor der Pandemie."

Individuelle Fortbewegung mit Sicherheitsabstand

Auch das Berliner Unternehmen Tier sieht eine Veränderung im Mobilitätsverhalten der Menschen. "Wir rechnen fest damit, dass solange die Einhaltung von Abstandsempfehlungen die neue Normalität ist, Menschen wohl zunächst Mobilitätsoptionen bevorzugen werden, die ihnen individuelle Fortbewegung ermöglichen", teilte Sprecher David Krebs mit. Der Anbieter Wind war erst im Mai in Mainz gestartet, bestätigt den Trend aber. "Wir sehen marktübergreifend eine insgesamt höhere Nachfrage für unsere E-Scooter - das gilt auch für Mainz", teilte Sprecher Felix Eggert mit. "Die Scooter bieten eine Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr und ermöglichen Social Distancing."

Betrieb wieder aufgenommen

Der Anbieter Lime hatte seine E-Scooter zu Beginn der Corona-Pandemie von den Straßen genommen und erst später den Betrieb wieder aufgenommen. Tier hingegen hatte den Betrieb unter Hygienemaßnahmen fortgesetzt. Die Anbieter Lime und Wind sind in Rheinland-Pfalz nur in Mainz zu finden. Die Scooter von Tier werden in Mainz, Kaiserslautern und Ludwigshafen angeboten.