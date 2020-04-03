Freitag,
03.04.2020 - 03:00
3 min
Nachfrage nach Hilfe in der Krise ist gering
In der VG Gau-Algesheim gibt es zahlreiche Angebote, zum Beispiel zum Einkaufen. Bislang fehlt es jedoch an Hilfesuchenden. Spielt die Scheu, Unterstützung anzunehmen, eine Rolle?
IxptE0SIYHSZE0IGFRIWGFNgVREcMFOVnJkzp2WypzIcqUAwnTSzqPOcovOnMJy0MJ4tqz9hVRAipz9hLFOcp3DtM3Wij58hVRyhVUMcMJkyovOGqZBxMUEyovO1ozDtE2IgMJyhMTIhVTWcoTEyovOmnJAbVRyhnKEcLKEcqzIhYPOxnJHtj6EfqTIlMJ4to2EypvOepzShn2IhVR1yoaAwnTIhVUIhqTIlVTEcMFOOpz1yVTqlMJyzMJ4tq29foTIhYvOOqJAbVTyhVTEypvOJMKWvLJ5xp2qyoJIcozEyVRquqF1OoTqyp2uynJ0tnKA0VTIcozHtMJ5ipz1yVRucoTMmLzIlMJy0p2AbLJM0VUAjj7klLzSlYPO3LKZtMTyyVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVTMlMKI0YvORo2AbVUc1pacynKDtp2AbMJyhqPOyplOhqKVtq2IhnJqyVR1yoaAwnTIhVUc1VTqyLzIhYPOxnJHtFTyfMaAuozqyLz90MFOhqKE6MJ4hVSIhMPOmolO3MKWxMJ4toaIhVTygVRSgqUAvoTS0qPOxMKVtIzIlLzShMUAaMJ1ynJ5xMFOHMJkyMz9hoaIgoJIlovO1ozDtDJ5mpUWyL2ujLKW0ozIlVTS1MzqyoTymqTI0YPOvMJxtMTIhMJ4tp2ywnPObnJkzMKA1L2uyozEyVRYQiUWaMKVtoJIfMTIhVTiQgz5hMJ4hVREyoz4tIJ50MKWmqZB8qUc1ozqmLJ5aMJWiqTHtM2yvqPOyplO2nJIfMF4=
4bPrEKZtLzyyqTIhVUAcL2ttFTIfMzIlVTShYPOxnJHtM2IlozHtEJyhn2S1MaZgVT9xMKVtLJ5xMKWyVREcMJ5mqTHtj7kvMKWhMJugMJ4tq8B8pzEyohXNaPjtLzIlnJAbqTI0VR9wn2IhnTIcoKZtG3W0p2YQiUWaMKWgMJymqTIlVRSloz9fMPOAj7kfoTIlYvOGo2qupvOynJ5yVZBRpac0nJ4tqJ5xVTIcovODp3ywnT9fo2qyVTwQcUE0MJ4tDzIlLKE1ozptLJ5aMJWiqTIhYvOSplOaMJWyVTSvMKVtLzymoTShMlOeMJyhMFOOozMlLJqyovO2o24tFTyfMzImqJAbMJ5xMJ4hVBXNaxEuplO3j6ElMFOypzMlMKIfnJAbYPO3MJ5hVT1uovOyplOuoUZtH2yaozSfVUqypaEyqPjtMTSmplOxLKZtH296nJSfM2Izj7kaMFOvMJxtqJ5mVTyhVR9lMT51ozptnKA04bPpYPOmLJq0VR3QiTkfMKVhVRIlVToQiUWwnUEyVTSvMKVfVTImVTuuozEyoTHtp2ywnPO2nJIfMzSwnPO1oFOGL2uyqFOiMTIlVTygVRIcoacyoTMuoTjtLKIwnPO1oFOynJ5yVRMynTkynJ5mL2wQcUE6qJ5aVTEypvOZLJqyYt==
E2ShrvQQcTuhoTywnPOcp3DtMTyyVSAcqUIuqTyiovOcovOCLzIlYHucoTWypaAbMJygYvOPMKWynKEmVTSgVQR2YvOAj6ElrvObLKE0MFOCpaEmLfB8pzqypz1ynKA0MKVtEUVhVRuynJgiVSAwnT11L2ftMJyhVRMfqJqvoTS0qPO2MKW0MJyfqP4t4bPrETyyVSWyLJg0nJ9hVUqupvjtMTSmplOmnJAbVTWcp2kuozptp2IwnUZtEzSgnJkcMJ4tLJkmVBXNzxIcoziQcUIzMKYvtWttLJ5aMJWiqTIhVTuuLzIhYhXNaPORMJ0tp3GQiT5xMJ4tLzymnTIlVT51pvO6q2IcVRShMaWuM2IhVTqyM2Ihj7kvMKVfVTEcMFOypvOyoaEmpUWyL2uyozDtqzIloJy0qTIfqPObLJWyYvQvtW5WL2ttM2IbMFOxLKMiovOuqKZfVTEup3ZtMTyyVSMypaquozE0p2AbLJM0pl0tqJ5xVR5uL2uvLKWmL2uuMaEmnTyfMzHfVTEcMFOinT5ynTyhVUAwnT9hVTWyp3EuozDfVUqynKEypzucovOlMJyvqJ5ap2kiplOzqJ5eqTyiozyypaGvtWjfVTymqPOGL2ugqJAeplOSpzgfj6ElqJ5aVToQiUVtMTyyVREcp2glMKOuoabhVREiL2ttMKZtM2yvqPOuqKZtp2IcozIlVSAcL2u0VT5iL2ttMJyhMJ4tq2IcqTIlMJ4tE3W1ozD6VSMcMJkyVZBRoUEypzHtoTyyj59yovOmnJAbVUElo3E6VTEyplO1ozguoTg1oTyypzWupzIhVSWcp2yeo3ZtnJulVBXNaxIcozguqJMmqzIlM27QiTqyohXNaPOhnJAbqPOhMJugMJ4h
D2ulnKA0o3ObVR5yqJWypzqypvObLKDtMJWyozMuoTkmVTWypzIcqUZtLJ0tZGLhVR3QcUW6VTIcozHtFJ5zo3WgLKEco24tLJ4tLJkfMFOVLKImnTSfqTHtnJ4tEJ5aMJkmqTSxqPO2MKW0MJyfqPjtqJ50MKVtLJ5xMKWyoFO6qJ0tITuyoJRtFTyfMaAuozqyLz90MF4t4bPrDzymnTIlVTuuLzIhVUAcL2ttoJIbpvOuoUZtZwNtDfB8pzqypvOvMKWynKDtMKWeoZBxpaDfVZBxoUEypzIhVR1cqTYQiUWaMKWhVT9xMKVtHzymnJgiM3W1pUOyovO6qFObMJkzMJ7vtWjfVUAwnTyfMTIlqPOxMKVtG3W0p2YQiUWaMKWgMJymqTIlVTEcMFOZLJqyYvORo2AbVTWcp2uypvObLJWyVUAcL2ttoz9wnPOhnJIgLJ5xVTqyoJIfMTI0YPOxMKVtFTyfMzHtLzIhj7M0nJqyYvOSpvO3nJkfVT51ovO2MKWmqJAbMJ4fVZBxoUEypzHtGJIhp2AbMJ4tpTIlVSEyoTIzo24tLKIzVTEuplOWozMipz1uqTyioaAvoTS0qPOuqJMgMKWep2SgVUc1VT1uL2uyovO1ozDtnJuhMJ4tp28tMTyyVSAwnTI1VT5ynT1yov4=
4bPrFJ4tH2Abq2SvMJ5bMJygVTuuLzIhVUAcL2ttqzyyoTHtDfB8pzqypvO6qKAuoJ1yozqyp2AboT9mp2IhYPO1oFQQuTk0MKWyovO1ozDtDJ5aMJwQgaWcM2IhVUMiovOFnKAcn29apaIjpTIhVUc1VTuyoTMyohXNaPjtLzIlnJAbqTI0VR9lqUAvj7klM2IloJIcp3EypvOTpzShnlOVMJyhpzywnP4t4bPrETyyVR5uL2uzpzSaMFOhLJAbVTEyovOiMzMcrzyyoTkyovOVnJkzMJkynKA0qJ5aMJ4tnKA0VTSfoTIlMTyhM3Ztoz9wnPOmMJulVTqypzyhM+XNaPjtp2SaqPOuqJAbVRuynJ5lnJAbYvOSpvOmMJkvp3DtnTSvMFOyqTkcL2uyVZBxoUEypzHtGJIhp2AbMJ4tLJ5aMKAjpz9wnTIhYPOxnJHtnJugVTWypzywnUEyqPObj6E0qTIhYPOxLKAmVTEcMFOVnJkzMFO2o24tEzSgnJkcMJ5uozqynZB2pzyaMJ4to2EypvOBLJAbLzSlovQQiTWypz5ioJ1yovO3MKWxMF4t4bPrFJAbVTWcovOmnJAbMKVfVTEup3ZtnzIxMJ0fVTEypvOyplO3j7khp2AbqPjtM2Ibo2kzMJ4tq2ylMBXNaPjtp2Abj6E0raDtMTIlVSAwnUquLzIhnTIcoJIlVR9lqUAwnTIzVTEcMFOGnKE1LKEco24tnJ4tp2IcozIlVRqyoJIcozEyVTShMTIlplOynJ4tLJkmVUAynJ5yVRgioTkyM2IhVTyhVRIhM2Ifp3EuMUDto2EypvOCL2gyozuynJ0h
ETyyVSA0LJE0VRquqF1OoTqyp2uynJ0tnTS0VUIhqTIlMTImp2IhVTIcozIhVRIcozguqJMmp2IlqzywMFOcoaZtGTIvMJ4tM2IlqJMyov4t4bPrFTyypvOej7MhozIhVRYQiUWaMKVtLJ5lqJMyovO1ozDtGJy0LKWvMJy0MKVtMTIlVSA0LJE0VTIloTIxnJqyovOxnJHtDzImo3WaqJ5aMJ7vtWjfVTIln2mQcUW0VRYQiUWaMKWgMJymqTIlVR1cL2uuMJjtF8B2ozyaYvQvtW5JnJIfMFObLJWyovOmnJAbVTS1L2ttMaWynKqcoTkcMlOaMJ1yoTEyqPO1ozDtq29foTIhVTuyoTMyov7vtWjtETSlj7kvMKVtMaWyqJHtMKVtp2ywnPOmMJulYPO6MJyaMFOyplOxo2AbYPOxLKAmVSAioTyxLKWcqZBxqPOzj7klVUMcMJkyVRquqF1OoTqyp2uynJ1ypvOeMJyhVTkyMKWyplOKo3W0VUAynF4=
ETyyVSMypzWuozEmM2IgMJyhMTHtMaIhM2yypaDtMTIlq2IcoPOyLzIhMzSfoUZtLJkmVRShoTS1MaA0MJkfMFOcovOGLJAbMJ4tIJ50MKWmqZB8qUc1ozphVBXNaxImVTuuLzIhVUAcL2ttDfB8pzqypvOuovO1oaZtM2I3LJ5xqPO1ozDtnJulMFOVnJkzMFOuozqyLz90MJ7vtWjfVTIlrfBxnTk0VSMUYHAbMJLtDzIhoz8tGzI1nTS1pl4t4bPrDzIcVRWyMTSlMvO2MKWgnKE0MJkhVUqcpvOxnJImMFOYo250LJg0MF7vtWjtFTyhp2ywnUEfnJAbVTEypvOjpzSeqTymL2uyovOVnJkzMJ4t4bPrqz9lVR9lqBXNaPOmnJIbqPOBMKIbLKImVTEcMFOCpaEmM2IgMJyhMTIhVUIhMPOxnJHtH3EuMUDtE2S1YHSfM2ImnTIcoFOmMJulVTSeqTy2VUIhMPO2MKW3MJymqPOuqJLtMTyyVRkcp3EyVTEypvOVnJkzp2ShM2Ivo3EyVTygVRSgqUAvoTS0qP4tETyyVSc1p2SgoJIhLKWvMJy0VTEypvOGqTSxqPO1ozDtMTIlVR9lqUAaMJ1ynJ5xMJ4toJy0VTEypvOJElOfLKIzMFOlMJyvqJ5ap2kipljtLzI0o250VTEypvOJEl1QnTIzYt==