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Freitag, 03.04.2020 - 03:00
3 min

Nachfrage nach Hilfe in der Krise ist gering

In der VG Gau-Algesheim gibt es zahlreiche Angebote, zum Beispiel zum Einkaufen. Bislang fehlt es jedoch an Hilfesuchenden. Spielt die Scheu, Unterstützung anzunehmen, eine Rolle?

Von Beate Schwenk
In vielen Ortsgemeinden der VG gibt es Freiwillige, die für ältere oder vorerkrankte Mitmenschen einkaufen gehen würden. Der großen Hilfsbereitschaft stehen bislang aber nur wenige Hilfesuchende gegenüber. Archivfoto: dpa

In vielen Ortsgemeinden der VG gibt es Freiwillige, die für ältere oder vorerkrankte Mitmenschen einkaufen gehen würden. Der großen Hilfsbereitschaft stehen bislang aber nur wenige Hilfesuchende gegenüber. (Archivfoto: dpa)

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