Nachtvorlesung: Wenn Singles unter Vereinsamung leiden

Selbst für überzeugte Singles können die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise psychologische Folgen haben. (Foto: dpa)

MAINZ - Das englische Wort Single bedeutet auf Deutsch eine Person, allein. Damit ist noch nicht gesagt, ob diese Person freiwillig, gewollt, gezwungen oder unentschlossen allein lebt. Sicher ist, dass unter dem Einfluss der Kontaktsperre während der Covid-19-Pandemie selbst für viele freiwillige Singles die Situation zum Zwang geworden ist.

Welche Folgen das für die psychische und körperliche Gesundheit haben kann, wie man mit welchen Mitteln aus der Isolation herauskommt, das wird in einem Schwerpunkt die nächste Nachtvorlesung am Donnerstag beschäftigen. Wie in den Zeiten der Besucherbeschränkung üblich, wird die Nachtvorlesung aus dem Hörsaal der Chirurgie der Unimedizin von 17 Uhr an über einen Livestream auf alle Portale der VRM-Tageszeitungen übertragen.

Wie hilft Sport in der Corona-Krise?

Der Psychologe Olaf Jacobsen-Vollmer von der Evangelischen Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung wird im Gespräch erläutern, welche Formen des Alleinseins wir kennen. Am Sorgentelefon seiner Einrichtung hört er, welche Schwierigkeiten die Menschen ohne ein intaktes soziales Umfeld derzeit haben. Negativ kann sich auch auswirken, wenn das ansonsten intakte Umfeld nicht aktiviert werden kann. Jacobsen-Vollmer geht auch darauf ein, wie stark dies einen Menschen beschäftigen und was man gegen diese Probleme unternehmen kann.

Programm der Nachtvorlesung Dr. Wolfgang Kohnen, stv. Abteilungsleiter im Bereich Krankenhaushygiene der Unimedizin: „Hygienemaßnahmen in der Wiederaktivierung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Prozesse“

Felicitas Flade (Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozial- und Rechtspsychologie JGU Mainz): „Fake-News“

Dipl.-Psych. Olaf Jacobsen-Vollmer, Evangelische Psychologische Beratungsstelle Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung: „Singles in der Vereinzelung“

Prof. Dr. Tim Bindel, Abteilung Sportpädagogik/-didaktik JGU Mainz: „Sport in der Vereinzelung“

Kai Hussmann, Anwalt und Mitgründer der Initiative, über „Kultur akut“

Michael Bonewitz, Kulturmanager: „Kultur in Zeiten von Corona – Krise als Chance?“

Prof. Norbert Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender der Unimedizin: „Die aktuelle Lage am Klinikum“

Moderation: Prof. Christian Vahl/Stefan Schröder

Inwiefern kann der Sport einem helfen, die Folgen der Corona-Krise zu überwinden oder zu lindern? Diese Frage wird Professor Tim Bindel von der Abteilung Sportpädagogik/-didaktik der Uni Mainz beantworten. Allerdings kennt er auch die Konflikte, die Mannschafts- und Wettkampfathleten in der Vereinzelung zu bewältigen haben. Der Trend zur Funktionalisierung des Sports, also wie man mithilfe des Sports sich selbst optimieren kann, verstärkt sich nach Ansicht Bindels gerade jetzt.

Michael Bonewitz und Kai Hussmann erläutern, wie Kunst und Kultur einerseits Opfer der Krise geworden sind, andererseits gerade auch isoliert lebenden Menschen Ablenkung verschaffen können. Von bemerkenswerten Ergebnissen der spontanen Initiative Kultur akut in Mainz kann Rechtsanwalt Hussmann berichten.

Welche Hygieneregeln gilt es weiter zu beachten?

Dr. Wolfgang Kohnen, stv. Leiter der Krankenhaushygiene, hat schon einmal bei Ausbruch der Covid-19-Pandemie über Hygienemaßnahmen im Klinikum referiert. Nun kann er erzählen, wie sich die Menschen mit den Vorschriften der Hygiene eingerichtet haben und welche Regeln auch im „Dauerbetrieb“ der nächsten Monate zu beachten sind. Dazu zählt aus seiner Sicht, wie man mit dem Mund-Nasen-Schutz richtig umgeht. Je länger die Belastung durch das Virus anhält, umso mehr schießen falsche Nachrichten über Ursprung und vermeintliche Nutznießer der Pandemie ins Kraut. Felicitas Flade, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Rechtspsychologie, ist Expertin für das Phänomen Fake News. In ihrem Vortrag wird sie schildern, wie wir alle auf Fake News hereinfallen können, wer besonders gerne an Verschwörungstheorien glaubt und was man gegen Lügen und Falschbehauptungen unternehmen kann.

Wie bei jeder Online-Nachtvorlesung wird zum Schluss Professor Norbert Pfeiffer, Vorstand der Unimedizin, von der Lage in der Klinik in diesen besonderen Zeiten berichten. Professor Christian Vahl und VRM-Chefredakteur Stefan Schröder moderieren die einstündige Veranstaltung, die anschließend in der Online-Mediathek noch einmal angesehen werden kann.