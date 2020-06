Nachtvorlesung: Wie wehrt sich Körper gegen Viren?

Wir streamen die Nachtvorlesung zum Thema Coronavirus live hier. (Foto: Aliaksei - stock.adobe)

MAINZ - Eine vorläufige Bilanz der ersten Welle und ein Ausblick auf das Thema Impfung werden die vorerst letzte Online-Ausgabe der Nachtvorlesung (Donnerstag, 18. Juni, 17 Uhr) zum Thema Coronavirus beherrschen. So wird sich Dr. Wolfgang Kohnen, stellvertretender Abteilungsleiter im Bereich Krankenhaushygiene der Unimedizin, mit der Frage befassen, was von den Hygienemaßnahmen in der Hochzeit der Corona-Krise übrig bleibt, sozusagen in den Dauerbetrieb übernommen wird.

Man wird trennen müssen zwischen erfolgreichen Rezepturen und mittlerweile abgeschafften Regeln. Für Kohnen heißt ein zentraler Begriff Rücksichtnahme: „Wenn wir uns alle so verhalten, als hätten wir selbst das Virus, dann sind wir auf einem guten Weg.“ Dahinter steht der Gedanke, dass der Schutz des jeweils anderen entscheidend sein kann, um eine zweite Welle zu verhindern. Schließlich wird der Hygiene-Experte erläutern, wie sich die Uniklinik mit Materialien wie Atemschutz und Schutzanzügen inzwischen ausgestattet hat.

Der niedergelassene Internist Dr. Christoph Lembens war einer der ersten, die Abstriche für Corona-Testes in Mainz vorgenommen haben. Er wird berichten, welche Hürden er zu nehmen hatte, bis er den ersten „Drive-in“-Schalter für Testabnahmen in der Nähe des Südbahnhofs einrichten konnte. Mittlerweile haben er und seine Mitarbeiterinnen fast 900 Abstriche für Corona-Tests gemacht. Wie hat er seine Praxis in der Corona-Krise ausgestattet und was geschah mit Patienten, die unter chronischen Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck leiden? Auch darauf wird Lembens eingehen, der sich in seiner Praxis außerdem um die Nachsorge von Corona-Erkrankten kümmert.

Programm - Dr. Wolfgang Kohnen, stellvertretender Abteilungsleiter im Bereich Krankenhaushygiene: „Bilanz und Ausblick zum Thema Hygiene“



- Dr. Christoph Lembens, niedergelassener Internist in Mainz: „Arbeit in einer Praxis in Corona-Zeiten“



- Prof. Tobias Bopp, Lehrstuhl für Molekulare Immunologie, Prof. Stefan Tenzer, Lehrstuhl für Quantitative Proteomanalytik (beide Institut für Immunologie): „Wie funktioniert das menschliche Immunsystem und vor welche besonderen Herausforderungen stellt es das Virus SARS-CoV-2?“



- Prof. Norbert Pfeiffer, Ärztlicher Vorstand der Unimedizin: „Drei Monate Kampf der Unimedizin gegen das Coronavirus“



- Moderation: Professor Dr. Christian Vahl/VRM-Chefredakteur Stefan Schröder

Einigkeit besteht inzwischen darüber, dass die Menschheit nur durch eine groß angelegte Impfaktion vor dem Coronavirus geschützt werden kann. Zuletzt wurde bekannt, wie viele Millionen staatlichen Geldes bereits in laufende Forschungsprojekte – auch in Mainz – investiert wurden. Die beiden Professen Tobias Bopp und Stefan Tenzer vertreten am Donnerstag das Institut für Immunologie der Universitätsmedizin. Tenzer hat dort den Lehrstuhl für Quantitative Proteomanalytik, Bopp ist Professor für Molekulare Immunologie.

Immunsysteme funktionieren unterschiedlich

Bevor man einen oder mehrere Wirkstoffe gegen das Virus entwickeln kann, muss man wissen, wie sich dieser Angreifer im menschlichen Körper verhält. Die beiden Impfexperten erläutern, wie das menschliche Immunsystem aussieht und wie es „im Ernstfall“ funktioniert. Inzwischen weiß man, dass das Coronavirus mit Hilfe von bestimmten Eiweißen an der Zelloberfläche andockt. Dieses Protein unterscheidet sich aber deutlich von denen anderer bisher bekannter Erreger. Was das für die Entwicklung eines neuen Wirkstoffs bedeutet, erklärt Professor Tenzer.

Allerdings, so wird Professor Bopp ergänzen, funktionieren die Immunsysteme in den Menschen unterschiedlich. Daher beschäftigt ihn auch, was die Wirkungsweise eines Impfstoffs im menschlichen Körper behindern könnte. Besonders widmet sich Bopp der Frage, ob die hohe Anfälligkeit älterer Menschen für das Virus womöglich etwas mit dem Alter des Immunsystems zu tun hat.

Am Ende der Veranstaltung, die von Prof. Christian Vahl und VRM-Chefredakteur Stefan Schröder moderiert wird, lässt der Ärztliche Leiter der Unimedizin, Prof. Norbert Pfeiffer, den dreimonatigen Kampf der Uniklinik gegen das Coronavirus Revue passieren.