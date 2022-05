Nackter Fahrer im Cabriolet baut Unfall

Im Saarland verursachte ein betrunkener Cabriolet-Fahrer einen Unfall. Der Mann saß nackt am Steuer. (Bild: dpa) (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild)

Krettnich - Trotz kühler Temperaturen ist ein 60-Jähriger betrunken und splitterfasernackt in seinem Cabriolet im Saarland unterwegs gewesen - und bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Sein Wagen kam am Dienstagabend mit hohem Tempo in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Blumenkübel, einen Bauzaun und eine Baustoffpalette, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Warum der Mann in Wadern-Krettnich im Norden des Saarlands nackt Auto fuhr, war zunächst unklar. Sein Cabriolet wurde schwer beschädigt.

