Nacktschwimmer feiern in Hobart Wintersonnenwende

„Es war so kalt, dass es auf der Haut gebrannt hat“, zitierte der Sender einen Teilnehmer. Dennoch kommen viele immer wieder zu der frostigen Gaudi und reisen dafür auch aus anderen Landesteilen an. Angesichts der winterlichen Temperaturen tauchten die meisten aber nur sehr kurz ins kalte Nass ein und hüllten sich sofort danach wieder in Handtücher.