Nadja Tillers Nachlass für guten Zweck angeboten

Die Erlöse kommen der gemeinnützigen Trauerarbeit des Lotsenhauses von Hamburg Leuchtfeuer zugute. Mit der Aktion wollte Leuchtfeuer auch zeigen, dass auch gemeinnützige Organisationen in Testamenten bedacht werden können. Die Familie der beiden hatte sich für die Testamentsspende entschieden, weil sich das Paar zu Lebzeiten gern in der Hansestadt engagiert hatte. Nadja Tiller war am 21. Februar im Alter von 93 Jahren in Hamburg gestorben, ihr Mann bereits 2011.