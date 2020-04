Nähen, bis der Arzt es bekommt

Bei Jan Carls und seiner Tochter Alexandra Werner rattern die Nähmaschinen für gute Zwecke. (Foto: Reinhard Koch)

BOCKENAU - Jan Carls hat sich seiner Nähmaschine verschrieben. Denn Nähen, das ist längst das liebste Hobby des 73-Jährigen. Anfangs schneiderte er ausschließlich Fastnachtskostüme – und steigerte sich von Stück zu Stück. Von Schürzen über Mützen bis hin zu Pullovern. Alles autodidaktisch. In seiner Wohnung im Haus in der Johann-Hay-Straße, das er gemeinsam mit der Familie von Tochter Alexandra Werner bewohnt, stehen inzwischen sogar drei Nähmaschinen – mit denen jetzt seit einigen Wochen, seit Ausbruch der Corona-Pandemie, auch Schutzmasken hergestellt werden.

Die Idee kam von Tochter Alexandra, die wiederum von einer Freundin auf die Schutzmasken angesprochen wurde. „Ich war froh, dass Alex die Idee mit nach Hause brachte“, sagt Jan Carls. Sogleich besorgte er große Mengen Stoffe mit den vielfältigsten Mustern samt Zubehörteilen wie Schrägband und Draht. Und schon ratterten die Nähmaschinen. Alexandra hilft ihrem Vater, denn der hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. 500 Schutzmasken will er nähen und verteilen, kostenlos, an die Kinderstation der Kreuznacher Diakonie, das Krankenhaus St. Marienwörth und ans Gymnasium in Bad Sobernheim. Also heißt es immer wieder aufs Neue: Stoffe passend zuschneiden, Falten einbügeln und sie mit der Oberlochmaschine festnähen, sowie das Einfassband mit dem Drahteinsatz, er ist notwendig zur Anpassung der Maske an die Nase, aufnähen. Und das 500 Mal – an der Nähmaschine, der sich der 73-Jährige ja verschrieben hat.