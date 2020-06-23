Nahrungsmittelproduktion in der Region: "Kälte ist das geringere Problem"

Bei Kälte fühlt sich das Coronavirus wohl. Wie hoch ist das Risiko, dass sich Zustände wie in den Schlachthöfen in der Region wiederholen?
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 23.06.2020 um 00:00 Uhr publiziert.