Nasa-Raumsonde „Psyche“ startet zu metallreichem Asteroiden

Nasa-Chef Bill Nelson sprach von einem „erfolgreichen Start“. Sie sei gespannt, welche „Schatztruhe an wissenschaftlicher Forschung“ die „erste Nasa-Mission in eine Metall-Welt“ einbringen werde, sagte Nasa-Managerin Nicola Fox. „Indem wir den Asteroiden "Psyche" studieren, hoffen wir, unser Universum und unseren Platz dahin besser verstehen zu lernen - insbesondere in Hinblick auf den mysteriösen und unerreichbaren Metallkern unseres eigenen Heimatplaneten Erde.“