Nashorn tötet deutsche Pflegerin im Zoo Salzburg

Die aus Bayern stammende Frau wurde am Brustkorb verletzt und starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle im Innenbereich der Nashorn-Anlage, wie die Geschäftsführerin des Zoos, Sabine Grebner, in einer Pressekonferenz berichtete. Der Pfleger erlitt laut Grebner einen Oberschenkelbruch, als er das angreifende Tier in den Außenbereich ließ, um seine Kollegin zu schützen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.