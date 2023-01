Negroni Sbagliato – It-Drink aus „House of the Dragon”

Von der HBO-Serie „House of the Dragon“, dem Spin-off der Erfolgsserie „Game of Thrones“, gibt es zwar Rotweine als Fanartikel zu kaufen, zum Kultgetränk hat es aber nur der Negroni Sbagliato geschafft. Der kommt in der Serie jedoch gar nicht vor. Den Trend zum Getränk lieferten zwei Stars aus der Serie, die sich in einem Werbevideo gegenseitig Fragen stellen: Emma D’Arcy und Olivia Cooke. Eine Frage dreht sich um das Lieblingsgetränk der beiden Schauspielerinnen. „A Negroni“, sagt D’Arcy, und ergänzt mit hauchender Stimme: „Sbagliato. With Prosecco in it.“ „Stunning“, also atemberaubend, antwortet Cooke. Die Werbewirtschaft hätte keinen besseren Spruch für die Schaumweinlobby kreieren können. Ein Schelm, wer denkt, dass dort Sponsoring im Spiel war.