Dienstag, 23.06.2020 - 17:44
3 min
„Neu und ungewöhnlich“ - Kriminologe zu Stuttgart-Krawallen
Von Ulrich Gerecke
Reporter Politikredaktion
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Zur Person
Professor Martin Rettenberger (39) studierte Psychologie in Regensburg, Berlin und Hamburg. Er promovierte 2009 in Ulm im Bereich Humanbiologie mit dem Schwerpunkt Forensische Psychotherapie. 2017 legte er seine Habilitation an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität ab, wo er seit 2019 als außerplanmäßiger Professor arbeitet.
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