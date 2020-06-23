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Dienstag, 23.06.2020 - 17:44
3 min

„Neu und ungewöhnlich“ - Kriminologe zu Stuttgart-Krawallen

Wie entstehen Gewaltexzesse wie in Stuttgart? Kriminologe Rettenberger von der Uni Mainz liefert Denkansätze für die Politik und erklärt, warum gerade Polizisten attackiert wurden.

Ulrich Gerecke: Reporter Politikredaktion
Von Ulrich Gerecke
Reporter Politikredaktion
Eine demolierte Schaufensterscheibe nach den Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt. Foto: dpa

Eine demolierte Schaufensterscheibe nach den Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt. (Foto: dpa)

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Zur Person
Professor Martin Rettenberger (39) studierte Psychologie in Regensburg, Berlin und Hamburg. Er promovierte 2009 in Ulm im Bereich Humanbiologie mit dem Schwerpunkt Forensische Psychotherapie. 2017 legte er seine Habilitation an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität ab, wo er seit 2019 als außerplanmäßiger Professor arbeitet.
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