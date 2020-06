„Neu und ungewöhnlich“ - Kriminologe zu Stuttgart-Krawallen

Zur Person

Professor Martin Rettenberger (39) studierte Psychologie in Regensburg, Berlin und Hamburg. Er promovierte 2009 in Ulm im Bereich Humanbiologie mit dem Schwerpunkt Forensische Psychotherapie. 2017 legte er seine Habilitation an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität ab, wo er seit 2019 als außerplanmäßiger Professor arbeitet.