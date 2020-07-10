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Freitag, 10.07.2020 - 05:00
3 min

Neue Corona-Besuchsregeln an Darmstadts Kliniken

Ab 15. Juli können Krankenhauspatienten in den ersten sechs Tage zweimal, ab dem siebten Tag täglichen Besuch empfangen. Das Klinikum Darmstadt betrachtet die Lockerungen kritisch.

Sabine Schiner: Lokalredakteurin Darmstadt
Von Sabine Schiner
Lokalredakteurin Darmstadt
Neue Besuchsregeln gelten ab 15. Juli in Darmstadts Kliniken. Auf dem Foto ist das Alice-Hospital zu sehen. Foto: Torsten Boor

Neue Besuchsregeln gelten ab 15. Juli in Darmstadts Kliniken. Auf dem Foto ist das Alice-Hospital zu sehen. Foto: Torsten Boor

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Wer Fragen zu den neuen Besuchsregeln oder zum Corona-Virus hat, kann sich an die hessenweite Hotline wenden: 0800-5 55 46 66, täglich von 9 bis 15 Uhr oder per Mail an buergertelefon@stk.hessen.de (ine)

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