Freitag, 10.07.2020 - 05:00
3 min
Neue Corona-Besuchsregeln an Darmstadts Kliniken
Von Sabine Schiner
Lokalredakteurin Darmstadt
ERSFGIAHDHEHVP0tDJVtGJy0qUqiL2tfVQR1YvOXqJkcYPO3MKWxMJ4tMTyyVRAipz9hLF1PMKAwnUYQcT5eqJ5aMJ4tq2IcqTIlVTqyoT9wn2IlqP4tDJ5aMKAcL2u0plOxMKVtozyyMUWcM2IhVRyhMzIeqTyioaAlLKEyovO3qKWxMFO1oaEypvOuozEypzIgVTS1L2ttMTSmVRWyp3IwnUA2MKWvo3DtnJ4tF3WuozgyozwQcUImMKWhYPOxLKZtMJyaMJ50oTywnPOvnKZtGJy0qTHtDKIaqKA0VTqyoUEyovOmo2kfqTHfVTS1MzqynT9vMJ4hVRoQiUVtHTS0nJIhqTIhVUIhMPOcnUWyVRShM2Ibj7MlnJqyovOcp3DtMTSmVTIcozHtM3I0MFOBLJAbpzywnUDhVREcMFORLKWgp3GQcTE0MKVtF2kcozyeMJ4tp2yhMPjtq2yyVUMcMJkyVTShMTIlMFOYpzShn2IhnZBxqKAypvOuqJAbYPO2o24tMTIhVT5yqJIhVSMipzquLzIhVP0tGJyhnKA0MKWjpfBxp2yxMJ50VSMioTgypvOPo3IzMzyypvNbD0EIXFObLKE0MFOmnJHtLJ0tZl4tFaIfnFO2MKWej7khMTI0VP0tj7kvMKWlqJ1jMJk0VUqipzEyowbtH2yyVTSlLzIcqTIhVTS1MvOVo2AbqT91pzIhYPO1oFOxnJHtozI1MJ4tHzIaMJkhVTShraI3MJ5xMJ4h
ETyyVT5yqJIhVSMipzquLzIhVUAynTIhVUMipvjtMTSmplOYoTyhnJgjLKEcMJ50MJ4tnJ4tMTIhVTIlp3EyovOmMJAbplOHLJqyovOcoaAaMKAuoKDtraqynFOPMKA1L2uyVTIgpTMuozqyovOej7MhozIhVP0tqJ5xVUc3LKVtpUWiVRWyp3IwnPOgLKucoJSfVUc3MJxtHTIlp29hMJ4hVRSvVTEyoFOmnJIvqTIhVSEuMlOxj7klMzIhVUAcMFOmo2qupvO0j6EaoTywnPOPMKA1L2ttqz9hVT1urTygLJjtraqynFODMKWmo25yovOyoKOzLJ5aMJ4hVRWyp3IwnTHtnJ4tHzIbLF1YoTyhnJgyovOmnJ5xVUIhMJyhM2ImL2ulj6Ehn3DtopB2M2kcL2tfVRWynTyhMTIlqTIhMJyhpzywnUE1ozqyovOmnJ5xVToQiUVtLJkfMFOPMKA1L2uypvOiMzMyovjtq2IhovOmnJHtM2ImqJ5xVUAcozDtqJ5xVTgynJ5yovOYo250LJg0VUc1VRAipz9hLF1WozMcrzyypaEyovObLKE0MJ4hVRyhVRSfqTIhnTIcoJIhVUAcozDtpUWiVRWyq29bozIlVPOmMJy0VTEyoFNlAP4tFaIhnFOxpzIcVRWyp3IwnUA6MJy0MJ4tpUWiVSqiL2uyVToQiUVtnzI3MJyfplOynJ5yVSA0qJ5xMFOypzkuqJW0Yt==
CTtlCyAwnUqcMKWcM2HtG3WaLJ5cp2S0nJ9hVToQiUVtMTyyVRgfnJ5cn2IhCP9bZw4=
ET9wnPO0pz90rvOuoTkypvOZo2AeMKW1ozqyovOgj7kmp2IhVRSvp3EuozEmYFO1ozDtFUyanJIhMKWyM2IfovOynJ5aMJuuoUEyovO3MKWxMJ4hVREuraHtDz91MzMcMKV6VPWKnKVtnTSvMJ4tMTyyVSOuozEyoJyyVT5cL2u0VZB8LzIlq3IhMTIhVUIhMPO3o2kfMJ4tozywnUDtE2IzLJulVTkuqJMyovjtEKWfMJywnUEypaIhM2IhVUqcMJEypvO6qKYQiTAeozIboJIhVUc1VT3QiUAmMJ4vYvORo2AbVTEuplOgLJAbqPOxnJHtG3WaLJ5cp2S0nJ9hVToQiUVtMTyyVRgfnJ5cn2IhVT5cL2u0VTIcozMuL2uypv4tJaIgLJjtLJkfMKZtn3IlrzMlnKA0nJptnJ4tMTyyVSqyM2HtM2IfMJy0MKDtq2IlMTIhVT11p3Zh
HOTLINE
Wer Fragen zu den neuen Besuchsregeln oder zum Corona-Virus hat, kann sich an die hessenweite Hotline wenden: 0800-5 55 46 66, täglich von 9 bis 15 Uhr oder per Mail an buergertelefon@stk.hessen.de (ine)
DJ0tDJkcL2HgFT9mpTy0LJjtp2yhMPOxnJHtDzImqJAbp3WyM2IfovOho2AbVT5cL2u0VPWuqKAzo3WgqJkcMKW0Vvjtq2yyVSOlMKAmMKAjpzIwnTIlVR1uozMlMJDtEzkyL2ftVUAuM3DhVSAcMFOmo2kfMJ4tnzIxo2AbVTyhVUc3MJxtITSaMJ4tLKIzVTEcMFOVo21ypTSaMFOaMKA0MJkfqPO3MKWxMJ4hVPWSplOcp3DtMJyhMFOxrJ5uoJymL2uyVRIhqUqcL2gfqJ5aYPOxLFOeLJ5hVUAcL2ttoz9wnPOeqKW6MaWcp3EcMlOyqUquplO2MKYQcT5xMKWhYvVtEzImqPOmqTIbqQbtETyyVRWyp3IwnUAxLKIypvO3nKWxVTS1MvOynJ5yVSA0qJ5xMFOvMKAwnUYQcT5eqPO1ozDtMKZtq2ylMPOzMKA0MFOPMKA1L2umrzIcqTIhVTqyLzIhVPuAo250LJptLzymVRMlMJy0LJptqz9hVQR2VTWcplNkBPOInUVfVSAuoKA0LJptqJ5xVSAioz50LJptqz9hVQR0VTWcplNkBPOInUVcYvNvFTyhqTIlM3W1ozDtnKA0YPOxLKAmVTyhVTEypvOnMJy0VTEuqz9lVUMcMJkyVSIhqTIlp3IwnUIhM2IhVUAcozDtqJ5xVUMcMJkyVSOuqTyyoaEyovO1ozDtGJy0LKWvMJy0MKVtnJ0tFTS1plO1oaEypaqyM3Ztp2yhMPVfVTIln2mQcUW0VRMfMJAeYvOOqJLtMTyyp2IgVSqyM2Htq2IlMTHtqzIlp3IwnUDfVTEcMFOnLJufVTEypvOYo250LJg0MFOmo3qynKDtLJkmVT3QgzqfnJAbVUc1VUWyMUI6nJIlMJ4hVRSfoTHtDzImqJAbMKVtopB8p3A0MJ4tLKIzVTIcozIgVRMipz11oTSlVTWyp3GQcUEcM2IhYPOxLKAmVUAcMFOmnJAbVT5cL2u0VT1cqPOQo3McMP0kBFOcozMcrzyypaDtqJ5xVUAcL2ttLKIwnPOhnJAbqPO6qKMipvOcovOynJ5yoFOFnKAcn29aMJWcMKDtLKIzM2IbLJk0MJ4tnTSvMJ4hVRIcovOPMKA1L2umqzIlLz90VTqyoUEyVUqynKEypzucovOzj7klVSOuqTyyoaEyovjtMTyyVUIhqTIlVRAiqzyxYGR5YIMypzEuL2u0VUA0MJuyovOiMTIlVTEupzShVTIln3Wuozg0VUAcozDtqJ5xVToQiUVtqaIfozIlLJWfMFODLKEcMJ50MJ4toJy0VTIcozIgVTuinTIhVRyhMzIeqTyioaAlnKAcn28h
Weiterführende Links
DKIwnPOxLKZtDJqupTkyp2yiovOSoTymLJWyqTuyoaA0nJM0VTSlLzIcqTI0VTEypacynKDtoz9wnPOuovOynJ5yoFOYo256MKO0YPO1oFOPMKA1L2uyVUc1VTIlopB2M2kcL2uyov4tETIlrzIcqPO3MKWxMFOuovOynJ5ypvOWIP1Zj7MmqJ5aVTqyLKWvMJy0MKDhVRSfoTIlMTyhM3Ztp29foPOxnJHtDJ5gMJkxqJ5aVTS1L2ttpTIlVSMipzElqJAeVT3QgzqfnJAbVUAynJ4hVPWKnKVtnTSvMJ4tnzRtp2IbpvO2nJIfMFOaMKWcLKElnKAwnTHtHTS0nJIhqTIhVTWynFO1oaZvYPOmolODpzImp2ImpUWyL2uypzyhVRSlnJShMFOGqTIcoz1yqUbhVZBRoUEypzIhVR1yoaAwnTIhVTiQgz5hMFOgLJ4tMJyhMFOCozkcozHgDJ5gMJkxqJ5aVT5cL2u0VUc1oKI0MJ4h
CTtlCyAcL2ttMTIlVRqyMzSbpvOxMKZtIzylqKZtLzI3qKAmqPOmMJyhCP9bZw4=
ETSmVRgfnJ5cn3IgVREupz1mqTSxqPOvMJqlj7mQa3DtMTyyVRkiL2gypaIhM2IhVTygVSAcoz5yVTEyplODLKEcMJ50MJ53o2ufpljtp2yynUDtLJkfMKWxnJ5aplOuqJMapaIhMPOxMKVtF29hqTSeqTHtMJyhMFOUMJMunUVtMfB8pvODLKEcMJ50MJ4tqJ5xVR1cqTSlLzIcqTIlYvOnq2SlVUsQiUWxMJ4tLJkfMFODMKWmo25yovjtMTyyVTEcMFOYoTyhnJgyovOvMKElMKEyovjtM2ImL3WyMJ50VUIhMPO6qFOcnUWypvOUMKA1ozEbMJy0VTWyMaWuM3Dtq2IlMTIhYvNvDJWypvOxLKZtMaIhn3Eco25cMKW0VT51pvOmolOaqKDfVUqcMFOxnJHtDJ50q29lqTIhVTIbpzkcL2ttp2yhMPVfVUAuM3DtHUWyp3Ayp3OlMJAbMKWcovOSqzRtDaWyMT93YHAipzEcMKVhVREuplOYoTyhnJg1oFOmMJxtMTSlLKIzVTShM2I3nJImMJ4fVTEup3Ztp2ywnPOxnJHtGJIhp2AbMJ4tMTIlVRqyMzSbpvOxMKZtIzylqKZtq2IcqTIlVTWyq3Imp3Dtp2yhMP4tDJkfMFOPMKA1L2uypvOypzucMJk0MJ4tMTImnTSfLvOuqJAbVTIcozIhVTAbnKW1pzqcp2AbMJ4tGKIhMUAwnUI0rvjtMTIlVToQiUVtMTyyVREuqJIlVTEyplOPMKA1L2umVTqyqUWuM2IhVUqypzEyovOgj7kmp2HhVRglnKEcp2AbVUAcMJu0VTEcMFOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUW1ozptMTyyVSWyM2IfqJ5aVTS1L2ttMTImnTSfLvjtq2IcoPOzj7klVSWcp2yeo3OuqTyyoaEyovOxnJHtM2kynJAbMJ4tDzImqJAbp3WyM2IfovO3nJHtMfB8pvOBnJAbqP1FnKAcn29jLKEcMJ50MJ4tM2IfqTIhYt==
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vq2SmYJuuoUEyov1mnJHgqz9hYJEyov1fo2AeMKW1ozqyov1vMJxgMP1YqUOTAQZvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzIwnT9so25fnJ5yVw48Y2Ecqw4=
CUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCFW0MKu0Y2cuqzSmL3WcpUDvVUAlLm0vYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=
IJ0tMTyyVT5yqJIhVSWyM2IfovOzj7klVRWyp3IwnTIlVUIhMPOAnKEupzWynKEypvOmolOynJ5zLJAbVUqcMFOgj7MaoTywnPO6qFOaMKA0LJk0MJ4fVUAyqUc0VTEuplOYoTyhnJg1oFOuqJLtMJyhMFOxnJqcqTSfMFOZj7MmqJ5aYPOgnKDtMTIlVRShM2Ibj7MlnJqyVZB8LzIlVTEuplOWoaEypz5yqPO2o24traHtFTS1p2HtLKImVTIcozIhVRWyp3IwnUA0MKWgnJ4tLaIwnTIhVTiQgz5hMJ4hVPWRLKZtH3ymqTIgVUWyM2IfqPOxLJ5hVTEcMFOYo250pz9foTHtMTIlVRShrzSboPOuovOypzkuqJW0MJ4tDzImqJAbMJ4tqJ5xVTEcMFOPMKA1L2umrzIcqTIhYvOGolOmo2kfMJ4tLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtozywnUDtraqynFODLKEcMJ50MJ4tnJ4tMJyhMJ0tET9jpTIfrzygoJIlVUc1M2kynJAbVRWyp3IwnPOvMJgioJ1yovOej7MhozIhYvOnqJEyoFOej7MhoaEyovOxqKWwnPOxnJHtMTS0MJ5mL2u1qUceo25zo3WgMFOeqKW6rzIcqTyaMFOGpTIcL2uypaIhMlOxMKVtHTIlp29hMJ5xLKEyovOlj7kwn3qcpzgyozDtMTyyVRyhMzIeqTyioaAeMKE0MJ4tozSwnUMioTk6o2qyovO3MKWxMJ4h