Neue Corona-Regeln: Was gilt ab wann?

Neue Regelung für Kinder unter 14 Jahren

Der am Dienstag von Kanzlerin Angela Merkel und den Landesregierungen beschlossene verschärfte Lockdown bis Ende Januar gilt auch für Kinder unter 14 Jahren. Das hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier bestätigt. Es gehe darum, Kontakte weiter zu verringern, so Bouffier. Deshalb verschärfe man die jetzige Kontaktregelung: „Ein Hausstand und eine Person – und Kinder zählen mit.“ Bislang galt eine Beschränkung auf Treffen mit Personen aus zwei Haushalten und bis zu fünf Personen, Kinder exklusive. Nun werden die Maßnahmen, die seit Mitte Dezember gelten, auf jene Bevölkerungsgruppe ausgeweitet, die bislang davon ausgenommen war: Kinder zählen nun auch in die Kontaktobergrenze mit hinein. (red)