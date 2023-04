Neue „Game of Thrones“-Vorgeschichte wird verfilmt

Laut HBO Max wurde nicht nur eine Pilotfolge bestellt, sondern direkt eine ganze Staffel. „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ soll unter anderem von Fantasy-Autor George R. R. Martin (74) produziert werden. Er verfasste die „Das Lied von Eis und Feuer“-Bücher, auf denen „Game of Thrones“ beruht. Seine Romanreihe „Tales of Dunk and Egg“ dürfte auch bei den neuen Spin-off-Episoden als Vorlage dienen.