Panorama

Aus aller Welt

mehr aus Aus aller Welt
plus
Samstag, 02.05.2020 - 00:00
3 min

Neue Gewohnheiten in der Corona-Krise zulegen

Die Pandemie ist herausfordernd, weil wir in einer Gewohnheitsfalle stecken, meint der Sobernheimer Sportökonom und Sportpsychologe Oliver Schumann. Wie kommen wir da wieder raus?

Die von Dr. Oliver Schumann Befragten vermissten schon früh ihre Gewohnheiten – Frauen, Jüngere und Singles mehr als Männer, Ältere und Paare. Foto: Schumann

Die von Dr. Oliver Schumann Befragten vermissten schon früh ihre Gewohnheiten – Frauen, Jüngere und Singles mehr als Männer, Ältere und Paare. (Foto: Schumann)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DxSRVSACDxIFGxuSFH0tYFOOqJMmqTIbMJ4fVTMlj7kbp3GQiTAeMJ4fVTEcMFOYnJ5xMKVtnJ4tH2AbqJkyVUIhMPOYnKEuVTSvoTyyMzIlovjtLKWvMJy0MJ4fVR1cqUEuM3AjLKImMFQvtWZtqJ5xVUAiVUqynKEypvO1ozDtp28tMz9lqP4tj5kvMKVtAGNtHUWirzIhqPOxMKZtLJkfqZBxM2kcL2uyovOVLJ5xMJkhplOmnJ5xVTE1pzAbVRqyq29bozuynKEyovOmqUW1n3E1pzyypaDhVRE1pzAbVTEcMFObMKWlp2AbMJ5xMFOQo3WiozRgF3Wcp2Ht4bPrn2ShovOxLKZtE2I3o2uhnTIcqUAzMJkxVTEypvORMKI0p2AbMJ4tozI1VTWyp3EyoTk0VUqypzEyovQvtWZtqJ5xVT5cL2u0VT51pvOxLKZtMTIlVREyqKEmL2uyohXNaPjtp28traIgnJ5xMKA0VUAcozDtMTyyVTIlp3EyovOGL2ufj7kmp2Htqz9hVRElYvOCoTy2MKVtH2AbqJ1uoz4tLKImVRWuMPOGo2Wypz5bMJygYPODpz9zMKAmo3VtLJ4tMTIlVREyqKEmL2uyovOVo2Abp2AbqJkyVToQiUVtHUYQcUMyoaEco24tqJ5xVRqyp3IhMTuynKEmoJShLJqyoJIhqPjtozSwnPOmMJyhMKVtEKWmqP1PMJMlLJq1ozptraHt4bPrE2I3o2uhnTIcqTIhVTyhVTEypvOYpzymMrXNaP4tEfB8pvOcnT4tp2yhMPOUMKqinT5bMJy0MJ4tq2ywnUEcMlO1ozDtnTyhMTIloTywnPO6qJqfMJywnPQvtWZtozywnUDtoaIlVTcyqUc0YvORnJImMFOnMJy0qJ5aVTuuqPOcnT4tM2IzpzSaqPjtq2SlqJ0tqJ5mVUIhp2IlMFOUMKqinT5bMJy0MJ4tnJ4tJzIcqTIhVUMiovOQo3WiozRtMJyhMFOTLJkfMFOmqTIfoTIhVUIhMPO3LKZtp2IcozHtoTyyLaA0MFOUMKqinT5bMJy0VTymqP4=
FTIlpvOGL2u1oJShovjtnTSvMJ4tH2yyVTuyqKEyVUAwnT9hVRqyq29bozuynKEyovOaMKOzoTIaqQ8=
FzRfVUc1oJyhMTImqPOxnJHfVTEcMFOcovOxMKVtnzI0rzyaMJ4tH2y0qJS0nJ9hVT3QgzqfnJAbVUAcozDt4bPGVTEiL2ttrzSboUWynJAbMFOUMKqinT5bMJy0MJ4tp2yhMPOxMKW6MJy0VTS1L2tt4bPrMTIun3EcqzyypaGvtWjh
I2SlqJ0tp2yhMPOUMKqinT5bMJy0MJ4tMJyhMKWmMJy0plO3nJAbqTyaYPOuozEypzIlp2IcqUZtnTyhMTIloTywnQ8=
E2I3o2uhnTIcqTIhVT5ynT1yovO1oaZtMTSmVREyozgyovOuLvjtqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOvMJxtMTIhVZB8LzIlVQRjVQNjZPOSoaEmL2uynJE1ozqyovjtMTyyVUqcpvO0j6EaoTywnPO0pzIzMzIhYvOGqTI2MFOXo2WmYPOOpUOfMF1UpfB8ozEypvjtqUW1MlOvMJympTyyoUA3MJymMFOcoJ1ypvOynJ5yovOmL2u3LKW6MJ4tHz9foTxt4bPGVTEcMKAyVRqyq29bozuynKDtp3OupaEyVTyboFOSozIlM2yyVToQiUVtq2ywnUEcM2HtEJ50p2AbMJyxqJ5aMJ4tqJ5xVUAwnUIzVT5yLzIhLzIcVRg1oUDgH3EuqUImYvOUMKqinT5bMJy0MJ4tLzyyqTIhVUIhplO2o3VtLJkfMJ0tH2ywnTIlnTIcqPO1ozDtMTSmVTS1L2ttnJ0tH2yhozHtqz9hBvQvtW5RLKZtn2IhozHtnJAb4bPpVUIhMPQvtW5GolOmo2kfVTImVTygoJIlVTWfMJyvMJ7vtWjhVREuplOeLJ5hVTEypvOPMJqcoz4tqz9gVRIhMTHtMTIlVRIhqUqcL2gfqJ5aVUAynJ4h
ETyyVRAipz9hLF1YpzymMFOcp3DtMTSmVRqyM2IhqTIcoPO2o24tE2I3o2uhnTIcqPjtp2yyVTymqPOynJ5yVRS1p25unT1yp2y0qJS0nJ9hYvOKLKW1oFO3MKWxMJ4tqJ5mMKWyVRqyq29bozuynKEyovOdMKE6qPO6qKVtEzSfoTHtMfB8pvO1oaZ/
E2I3o2uhnTIcqTIhVTSanJIlMJ4tnJ0tH2AbLKE0MJ4tqJ5mMKWyplOPMKq1p3A0p2IcoaZhVSAcMFO3MKWxMJ4tp2ywnUEvLKVfVUqyoz4tp2yyVBXNxlO3nJHtnzI0raDt4bPGVTIcozqyp2AbpfBxozg0VUqypzEyov4tI2ylVUqioTkyovOynJ5ypaAynKEmVUIhp2IlMFOuoUEyovOUMKqinT5bMJy0MJ4traIlj7kwnljtopB8p3AyovOuLzIlVTShMTIlMKWmMJy0plO6qFOhMKIyovOUMKqinT5bMJy0MJ4tnTyhYt==
H2yyVTuuLzIhVR1yoaAwnTIhVTWyMaWuM3DfVUquplOxnJHtDKImM2ShM3AmpTIlpzIhVUIhMPOYo250LJg0qzIlLz90MFOgnKDtnJulMJ4tE2I3o2uhnTIcqTIhVT1uL2u0YvOKLKZtnKA0VTEuLzIcVTuypzS1p2qyn29goJIhCj==
EKZtrzIcM3Dtp2ywnPOcovOxMKVtDKImq2IlqUIhMljtMTSmplOvMKWynKEmVTIcozHtI29wnTHtozSwnPOxMJ4tLzImL2ufo3AmMJ5yovOALpBsozSboJIhVUIhMPOmL2uiovO2o3VtG3A0MKWhVTEcMFOPMJMlLJq0MJ4tLJ5aMJMuozqyovObLJWyovjtnJulMFOUMKqinT5bMJy0MJ4traHtqzIloJymp2IhVBXNxlOTpzS1MJ4fVReQiT5aMKWyVUIhMPOGnJ5aoTImVT1ynUVtLJkmVR3QcT5hMKVfVZBRoUEypzHtqJ5xVSOuLKWyYvORnJHtDzIzpzSaqTIhVUMypz1cp3AyovOcoaAvMKAiozEypzHtMTIhVUOypaCQgz5fnJAbMJ4tDKImqTS1p2AbVT1cqPOTpzI1ozEyovO1ozDtEzSgnJkcMFOgnKDtMJyhnTIlM2IbMJ5xMKVtn8B2paOypzkcL2uypvOBj6EbMF4tDzImo25xMKWmVUA0LKWeVUqcpzDtH3OipaDtnJ4tEzy0ozImp3A0qJEco3ZtqJ5xVTEcMFOPMKqyM3IhM3AzpzIcnTIcqPO2MKWgnKAmqP4=
I2IfL2uyVSWiqKEcozIhYPOOpzWynKEmYFO1ozDtITSaMKAuLzmQcUIzMFO2MKWgnKAmMJ4tMTyyVRWyMaWuM3EyovOuoFOgMJymqTIhCj==
FJ4tMTyyp2IlVRguqTIao3WcMFOcp3DtMKZtraImLJ1gMJ5aMJMup3A0VTEypvOJMKW6nJAbqPOuqJLtMTSmVSWyM2IfopBxj59cM2Ht4bPrq2yyVTygoJIl4bPpVUIhMPOxLKZtH3OioaEuozHt4bProJSfVTIvMJ7vtWjhVREuplOanJk0VToQiUVtMTIhVRSlLzIcqUA3MJpfVTEuplOSnJ5eLKIzMJ4tM2IhLKImolO3nJHtMJyhVRSvMJ5xp2Abo3OjMJ4toJy0VTEyovOBLJAbLzSlov4=
E2yvqPOyplOmolOyqUquplO3nJHtD29jnJ5aYIA0pzS0MJqcMJ4fVTSfp28tIzIlnTSfqTIhp3qynKAyovjtMTyyVUMypzkipzIhM2IaLJ5aMJ5yVSWiqKEcozIhVTS1p2qfMJywnTIhClOYqKW6qJ06VSquplO0qJ4tMTyyVR1yoaAwnTIhYPO1oFOinT5yVTybpzHtE2I3o2uhnTIcqTIhVTgfLKVtraHtn29goJIhCj==
EJyhoJSfVTIloTIloaEyVRqyq29bozuynKEyovO2MKWfnJIlMFOcL2ttozyyVBXNxlOmnJHt4bPrp2AboTSzMJ7vtWjtoJS4nJ1uoPO1ozDtp2yhMPOdMJEypacynKDtLzIlMJy0VUqcMJEypvQvtW5uqJM6qKquL2uyohXNaP4tI2IlVRqyq29bozuynKEyovO2MKYQcT5xMKWhVUqcoTjfVT11p3ZtqzIlp3EynTIhYPO3MKA3MJqyovOypvOmnJHtLKImj7kvqP4tEKWmqPO3MKVtMTSmVTIln2IhoaDfVTguoz4tDJk0MKWhLKEcqv1UMKqinT5bMJy0MJ4tMJ50q2ywn2IfovjtMTyyVTEuplOaoTIcL2uyVRWyMZB8pzMhnKZtLzIzpzyyMTyaMJ4h
H2yyVUAjpzIwnTIhVUMiovOmo2qyozShoaEyovQvtW50MJSwnTSvoTHtoJ9gMJ50p+XNaPjtM3WuqzyypzIhMTIhVSMypfBxozEypaIhM2IhYPOxnJHtqJ5mMKWyVRqyq29bozuynKEyovOuqJMvpzIwnTIhYvOWp3DtMTyyVRAipz9hLF1YpzymMFOynJ4t4bPrqTIuL2uuLzkyVT1ioJIhqBXNaQ8=
FzRfVTEyMzyhnKEcqv4tIz9lp8BxqUcyVTShVSAcoUMyp3EypvObLJk0MJ4to2M0VUAioTShM2HfVTWcplOxnJHtEzI1MKW3MKWep3Wyp3EyVUqyM2qyMzIaqPOmnJ5xVBXNxlOxMKVtJzIcqUO1ozg0VUA0nJ1gqPOynJ5zLJAbVT9zqPOhnJAbqP4tEKWzo2kaqzIlp3OlMJAbMJ5xMKWyVScynKEjqJ5eqTHtMfB8pvOhMKIyVRqyq29bozuynKEyovOmnJ5xVSMypfBxozEypaIhM2IhVTygVRkyLzIhBvOIoKc1MljtozI1MKVtFz9vVT9xMKVtMJWyovOYpzymMJ4h
I2IfL2uyVT5yqJIhVRqyq29bozuynKEyovO3MKWxMJ4tFJulMKVtEJyhp2Abj6E0raIhMlOhLJAbVTE1pzAbVTEcMFOSpzMunUW1ozqyovOgnKDtMTIlVSOuozEyoJyyVTIhqUA0MJuyovO1ozDtq28toTyyM3DtHT90MJ56nJSfVTyhVTEypvOYpzymMG8=
ETyyp2HtF3Wcp2HtnTS0VTEuplODo3EyoaccLJjfVUIhp2IlVRqyq29bozuynKEmMzIfMPOhMKHtraHtLzImqTIfoTIhBvOKnJHtM2IbMJ4tq2ylVT1cqPO1oaAypzIlVRqyp3IhMTuynKDtqJ0/VSMiovO3MJ0tqJ5xVUquplOgLJAbMJ4tq2ylVUIhplNbqJ4cLJWbj6EhM2yaClOKnJHtoTSmp2IhVUqcpvORnJqcqTSfnKAcMKW1ozptnJ4tqJ5mMKWyoFOOoTk0LJptraH/VREcMFOOoaE3o3W0MJ4tMTSlLKIzVUqypzEyovO3nKVtMKWhMKI0VUc1VRqyq29bozuynKEyovOeqJk0nKMcMKWyovQvtWZtq2IcoPOxMKVtGJIhp2AbVTIcovOUMKqinT5bMJy0p3EcMKVtnKA0Yt==
IzIlpzS0MJ4tH2yyVUIhplOho2AbBvOKLKZtnKA0VRybpzHtoTyyLaA0MFOUMKqinT5bMJy0Cj==
GJ9lM2IhplOxMJuhMJ4t4bPGVTygoJIlYt==
ETSmVRyhqTIlqzyyqlOzj7kbpaEyVSAcoJ9hMFOALJqypv4=
Aus aller Welt Ort Rheinland-pfalz Kreis-bad-kreuznach Vg-bad-sobernheim Bad-sobernheim
Kommentare
nach oben