Neue Hilfsinitiative in Taunusstein

TAUNUSSTEIN - (mg). In Taunusstein hat sich eine weitere Gruppe zusammengefunden, die in der Corona-Krise helfen will. Die „Initiative Menschen helfen Menschen Taunusstein“ wurde von Bernd und Birgid Wilmes aus Wehen gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen, die durch die Krise in Not geraten sind, mit Lebensmitteln zu unterstützen.

In gerade einmal einer Woche habe man etwa 150 Familien schon mit Lebensmittel versorgen können, berichtet Bernd Wilmes, der schon auf jahrelange Erfahrung im „Food-Sharing“ zurückblicken kann. Um den steigenden Bedarf decken zu können, sei man aber auf freiwillige Helfer und Spenden angewiesen, Geld- und besonders Lebensmittelspenden.

Der Rewe-Markt in Bleidenstadt habe seine Unterstützung bereits zugesagt, berichtet Jennifer Cardella, die die Organisation für die Initiative übernommen hat. Zudem habe man Kontakt zu Taunussteiner Gastronomen und anderen Geschäften aufgenommen. Markus Krämer vom gleichnamigen Elektrogeschäft in Wehen habe sich bereit erklärt, der Initiative eine Kühltruhe und einen Kühlschrank zur Verfügung zu stellen. Lagerräume stehen bei Sabine Klarmann bereit. Wer Lebensmittel spenden will, macht einen Termin mit der Initiative aus, um eine Übergabe ohne gesundheitliches Risiko zu vereinbaren.

Die Lebensmittel sollen an all die Menschen abgegeben werden, die in Not sind. Man wolle niemanden kontrollieren, „das ist Vertrauenssache“, so Cardella. Nur so könne es gelingen, die Not in vielen Familien, die derzeit keine Lebensmittel von der „Tafel“ beziehen können, zu lindern.

Wer helfen will, melde sich bei Bernd und Birgid Wilmes, Telefon 06128-971 31 95.