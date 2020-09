6 min

Neue Regionalklassen: Kfz-Versicherung kann teurer werden

2021 stehen in der Kfz-Versicherung wieder neue Regionalklassen an - was Autohaltern steigende Beiträge bescheren kann. So fallen die Änderungen in Hessen und Rheinland-Pfalz aus.

Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft