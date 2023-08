Neue „Star Wars“-Serie „Ahsoka“ mit Rosario Dawson

„Ahsoka“ ist die erste „Star Wars“-Serie, bei der Frauen im Vordergrund stehen. Die Figur Ahsoka Tano genießt unter „Star Wars“-Fans Kultstatus. Sie spielte bereits in den animierten Abenteuer „Star Wars: The Clone Wars“ und „Star Wars Rebel“ eine wichtige Rolle und war sogar als Stimme im Kinofilm „Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers“ zu hören. Es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser Charakter eine eigene Serie bekommen würde. Die vielseitige Dawson - bekannt aus „Sin City“ und „Men in Black II“ - spielte Ahsoka bereits in je einer Folge von „The Mandalorian“ und „Das Buch von Boba Fett“.