Neue "Vogelhäuser" für Darmstadts "Waldkunst"-Schau

DARMSTADT - Fredie Beckmans ist ein notorischer Reisender. Nicht nur, dass er immer wieder zwischen seinen Wohnorten in Amsterdam und auf einem Hausboot im englischen Brighton wechselt. Auch durch seine Ausstellungen kennt sich der niederländische Künstler Europa zwischen Island und Moskau sehr gut aus, wobei Darmstadt schon fast zu einer festen Station für ihn geworden ist: Seit dem Jahr 2007 war er mit seinen Arbeiten zwischen Plastik und Malerei bereits siebenmal zu Gast bei den "Vogelfrei"- und "Waldkunst"-Ausstellungen.

Grenzüberschreitungen

Doch unter Corona-Vorzeichen erleben eben auch Weltenbummler die Welt anders, und der Weg aus Holland an den Woog bekommt nicht nur Hürden, weil sein europäischer Zugverkehr zum Chaos geworden ist, wie Beckmans beim Treffen im Internationalen Waldkunstzentrum (IWZ) erzählt. Noch weit nervenaufreibender war die Beschaffung einer offiziellen Berufspendler-Bescheinigung zwischen seiner Heimat und Deutschland. Denn diese brauchte es, damit er nun auf dem Gelände des IWZ an seiner neuen, dreiteiligen Installation für die kommende "Waldkunst"-Schau arbeiten kann, die viel mit Grenzüberschreitungen zu tun hat

Denn Beckmans gestaltet ein "Wolkenkuckucksheim", so der Name der Objekt-Installation, die er aus drei Mammutausgaben des sogenannten "Vogelhauses" entwickelt hat, das über viele Jahre hinweg fast zum Markenzeichen dieses Künstlers geworden ist. Nahe beim Kinderbauwagen wird die Arbeit im Darmstädter Forst bei der Waldkunstausstellung platziert werden, und den Betrachterblick nach oben ziehen. Denn selbst das niedrigste der drei Vogelhäuser erreicht mehr als zwei Meter Höhe, und um das mittlere zu bemalen, an dem Beckmans gerade im IWZ arbeitet, braucht es schon eine recht lange Leiter.

WALDKUNST AB JULI Der zehnte Internationale Waldkunstpfad im Forst hinter dem Darmstädter Böllenfalltor wird am 15. August eröffnet. Die Schau zum Thema "Kunst / Natur / Identität" läuft bis 4. Oktober. (aka)

Eine Liebeserklärung an die Natur

Sein "Wolkenkuckucksheim" hat Hintersinn. Denn die vielen Vogelarten, die er fast lässig handschriftlich listet, in dem er ihre Namen mit dicker schwarzer Farbe auf den weißen Grund dieser hochrechteckigen "Vogelhäuser" und auf deren vorkragende Dächer bringt, gehören drei Gruppen an. Es sind hier "einheimische", da "internationale" und dort "invasive" Arten, erklärt der Künstler, der seit seiner Jugend auch deshalb viel draußen unterwegs ist, um mit den Augen auf Vogelpirsch zu gehen.

Damit ist diese Arbeit einerseits eine Schrift gewordene Liebeserklärung Fredie Beckmans an die Vielfalt der Natur - allein in Europa leben 1100 Vogelarten, rund 600 davon sind auch in Deutschland heimisch. Andererseits ist die Installation aber auch eine versteckte Mahnung: Mit der zunehmenden Erderwärmung haben sich in sehr kurzer Zeit auch die Verbreitungsgebiete oder Wandergewohnheiten der Vögel bisweilen fast dramatisch geändert. So ist beispielsweise der Flamingo, der einst nur in Amerika, Afrika oder Asien zu finden war, von einer "internationalen" zur "invasiven" Art geworden, denn heute nistet er auch bei uns.

Eine Inspirationsquelle

Was Beckmans in seinem Blick aufs natürliche Ganze dann noch einen interpretatorischen Schritt weitergehen lässt in Bezug auf seine Vogelhäuser. "Es wandern immer wieder Arten ab, andere kommen dazu. Genauso wie es heute bei uns Menschen geschieht. Doch den Vögeln befehlen wir nicht: ,Fliegt wieder nach Hause!' wie wir das mit den Immigranten tun", sagt er.

Er denkt und lebt eben über Grenzen hinaus, was auch seine geschriebene Inspirationsquelle belegt. Es ist ein zerfleddertes, wohl oft genutztes Büchlein, in dem sämtliche Vogelarten in gleich mehreren Sprachen gelistet sind. Vom biologisch korrekten lateinischen über den englischen und niederländischen bis hin zum deutschen Namen reicht da das Spektrum, und die Unterschiede der Benennung für jeweils den gleichen Vogel scheinen auf den ersten Blick immer wieder groß und abhängig von den unterschiedlichen Ideenwelten, die Menschen der verschiedenen Länder zur jeweiligen Art entwickelt haben. Doch im gedruckten Nebeneinander wird klar: Bezeichnet wird hier immer derselbe Vogel - gerade so, wie sich die Menschen zwar in ihrer Nationalität unterscheiden können, aber eben nicht als Wesen.