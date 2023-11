Neue Wetterwarnungen nach Unwettern in Italien

Auch in Frankreich bleibt die Lage angespannt. Nachwirkungen von „Ciaran“ sind noch immer zu spüren, am Vormittag waren 260.000 Haushalte weiterhin ohne Strom. Und am Abend kommt bereits der nächste Sturm auf das Land zu. In Westfrankreich gilt für mehrere Départements die zweithöchste Warnstufe Orange wegen drohender starker Windböen. An der Atlantikküste und der östlichen Mittelmeerküste drohen zudem starke Wellen.