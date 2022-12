Neue Woche beginnt mit Frost

Offenbach (dpa) - . Auch die neue Woche beginnt in Deutschland eisig. In den frühen Morgenstunden zeigte das Thermometer etwa in Hannover minus 8 Grad, in Bremen minus 6 Grad und in Passau minus 5 Grad an. Regional - am ehesten im Süden Deutschlands - könne es bei geringer Bewölkung über Schnee strengen Frost geben, hatten die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach vorhergesagt. Eine Ausnahme seien die Küsten mit Temperaturen um 0 Grad.