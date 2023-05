Neuer 007-Roman: James Bond soll König Charles retten

London (dpa) - . Die Krönung des britischen Königs Charles III. am Samstag beschert dem fiktiven Geheimagenten James Bond einen neuen Auftrag. Anlässlich der bevorstehenden Zeremonie erscheint am Donnerstag (4. Mai) ein neuer 007-Roman des britischen Autors Charlie Higson, in dem der Monarch im Mittelpunkt der Handlung steht. In „On His Majesty's Secret Service“ („Im Geheimdienst Seiner Majestät“) soll James Bond ein Attentat auf Charles verhindern.