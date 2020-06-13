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Samstag, 13.06.2020 - 03:00
3 min

Neuer Corona-Kontaktverfolger beim Gesundheitsamt Wiesbaden

Syamend Saeed telefoniert mit Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind und fragt sie nach ihren den Kontakten. Und er schickt sie in Quarantäne. Nicht alle sind einsichtig.

Michaela Luster: Lokalredakteurin Wiesbaden
Von Michaela Luster
Lokalredakteurin Wiesbaden
Einfühlsam und freundlich: „Containment Scout“ Syamend Saeed betreut mit dem Coronavirus Infizierte am Telefon. Foto: Volker Watschounek

Einfühlsam und freundlich: „Containment Scout“ Syamend Saeed betreut mit dem Coronavirus Infizierte am Telefon. (Foto: Volker Watschounek)

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