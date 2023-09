Neuer Prozess um getötete Frau: Gatte bestreitet Mordvorwurf

München (dpa) - . Im neu aufgerollten Münchner Prozess gegen einen Mann um den mutmaßlichen Mord an seiner Ehefrau hat der Angeklagte die Vorwürfe gegen ihn erneut bestritten. „Ich habe meine Frau nicht erschossen“, sagte der inzwischen 64-Jährige am Dienstag vor dem Landgericht München I und brach immer wieder in Tränen aus. „Ich trage noch immer unseren Ehering.“