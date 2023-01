Neuer Starkregen in Neuseeland erwartet - Notstand im Norden

Auckland (dpa) - . Nach den verheerenden Überschwemmungen in Neuseelands größter Stadt Auckland drohen dem Pazifikstaat erneut heftige Niederschläge. In der Region Northland, die von Auckland bis an die nördliche Spitze des Landes reicht, sei für die kommenden sieben Tage der Notstand ausgerufen worden, berichtete die Zeitung „New Zealand Herald“ am Dienstag unter Berufung auf die Behörden.