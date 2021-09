Neues Corona-Vakzin: Valneva soll Impfskeptiker überzeugen

Das Unternehmen Valneva

Valneva SE ist laut Wikipedia ein französisches Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Saint-Herblain in Frankreich. Es entstand 2013 durch den Zusammenschluss des österreichischen Unternehmens Intercell und der französischen Vivalis SA und entwickelt und vermarktet Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. Valneva zählt rund 530 Mitarbeiter und hat Produktionsstätten in Schottland, Schweden und Österreich. Niederlassungen gibt es auch in Frankreich, Kanada und den USA. Das Unternehmen vertreibt bereits den Impfstoff Ixiaro gegen die Japanische Enzephalitis, zugelassen in Europa, Amerika und Australien, und das Vakzin Dukoral gegen Cholera, der in Europa und Australien zugelassen ist.