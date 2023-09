Neues Rolling-Stones-Album kommt im Oktober

Was treibt die Stones nach all den Jahrzehnten noch an? „Ich will nicht großkotzig wirken“, so Jagger, „aber wir hätten dieses Album nicht veröffentlicht, wenn es uns nicht wirklich gefallen hätte.“ Der Spaß an der Musik scheint allerdings nicht die einzige Motivation zu sein. Angesprochen darauf, warum er neben den Stones auch noch mit vielen anderen Musikern arbeitet, erklärte Wood: „Man muss seine Finger in Bewegung halten, wenn man in unser Alter kommt.“ Unter dem Gelächter des Publikums und seiner Stones-Kollegen fügte er hinzu: „Man muss alles in Bewegung halten.“