Neues Rolling-Stones-Album kommt im Oktober

London (dpa) - . Das neue Studioalbum der Rolling Stones, „Hackey Diamonds“, soll am 20. Oktober erscheinen. Das verkündete die legendäre Rock'n'Roll-Band bei einem PR-Event in London, das live im Internet übertragen wurde. Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood stellten sich in einem alten Theater im Stadtteil Hackney den Fragen von US-Talkmaster Jimmy Fallon und präsentierten ihre neue Single „Angry“, die ab sofort erhältlich ist.