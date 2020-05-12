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Dienstag, 12.05.2020 - 02:00
2 min

Neun Fahrer im Kreis Bad Kreuznach mit Maske geblitzt

Immer wieder sieht man Menschen, die mit Maske hinterm Steuer sitzen. Ist das erlaubt? Was passiert, wenn sie geblitzt werden? Die Bußgeldstelle der Kreisverwaltung gibt Antworten.

Stephen Weber: Lokalredakteur Bad Kreuznach
Von Stephen Weber
Lokalredakteur Bad Kreuznach
Maskiert am Steuer zu sitzen, ist normalerweise verboten. Normalerweise Foto: hedgehog94 – stock.adobe

Maskiert am Steuer zu sitzen, ist normalerweise verboten. Normalerweise (Foto: hedgehog94 – stock.adobe)

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