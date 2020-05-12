Dienstag,
12.05.2020 - 02:00
2 min
Neun Fahrer im Kreis Bad Kreuznach mit Maske geblitzt
Immer wieder sieht man Menschen, die mit Maske hinterm Steuer sitzen. Ist das erlaubt? Was passiert, wenn sie geblitzt werden? Die Bußgeldstelle der Kreisverwaltung gibt Antworten.
Von Stephen Weber
Lokalredakteur Bad Kreuznach
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