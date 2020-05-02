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Samstag, 02.05.2020 - 03:00
4 min

Neustart an den Grundschulen – wie soll das funktionieren?

Dass die Viertklässler am Montag wieder in die Schule müssen, stellt auch im Landkreis Bad Kreuznach die Lehrer vor große Herausforderungen.

Von Laura Schöffel
Der abgesperrte Spielplatz am Schulhof der Grundschule Langenlonsheim ist für Schulleiter Benedikt Maria Trappen als Symbol der Trostlosigkeit kaum zu übertreffen. Seiner Auffassung nach beginnt in der kommenden Woche ein sehr trister Schulalltag. Foto: Laura Schöffel

Der abgesperrte Spielplatz am Schulhof der Grundschule Langenlonsheim ist für Schulleiter Benedikt Maria Trappen als Symbol der Trostlosigkeit kaum zu übertreffen. Seiner Auffassung nach beginnt in der kommenden Woche ein sehr trister Schulalltag. (Foto: Laura Schöffel)

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