NewsBlog: Rechte planen Aufmarsch in Worms

2019: Teilnehmer einer Demonstration protestieren im Zentrum von Chemnitz gegen einen Neonazi-Aufmarsch. Die rechtsextreme NPD-Nachwuchsorganisation Junge Nationaldemokraten hatte sich unter dem Motto "Tag der Deutschen Zukunft" versammelt. 2020 wird dieser "Tag" in Worms stattfinden. (Archiv-Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

WORMS - Am Samstag, den 6. Juni, wird in Worms eine Kundgebung von Rechtsextremen aus ganz Deutschland erwartet. Unter dem Motto "Tag der deutschen Zukunft" wollen Rechtsextreme eine Demo mit Aufmarsch durchführen. Angemeldet wurde dies von Ricarda Riefling, Vorsitzende des Kreisverbandes Westpfalz der rechtsextremen NPD. Das Verwaltungsgericht hatte erst am Mittwoch entschieden, dass ein Verbot rechtswidrig war ( Alle Details dazu lesen Sie hier! ). Ebenfalls schon klar ist: Die Bündnisse gegen Naziaufmärsche und für Demokratie wollen den Rechten nicht das Feld überlassen ( Alles zu diesem Thema, lesen Sie hier! ).