NewsBlog: Worms rüstet sich für Aufmarsch der Rechtsextremen

WORMS - Am Samstag, den 6. Juni, wird in Worms eine Kundgebung von Rechtsextremen aus ganz Deutschland erwartet. Unter dem Motto "Tag der deutschen Zukunft" wollen Rechtsextreme eine Demo mit Aufmarsch durchführen. Angemeldet wurde dies von Ricarda Riefling, Vorsitzende des Kreisverbandes Westpfalz der rechtsextremen NPD. Das Verwaltungsgericht hatte erst am Mittwoch entschieden, dass ein Verbot rechtswidrig war ( Alle Details dazu lesen Sie hier! ). Ebenfalls schon klar ist: Die Bündnisse gegen Naziaufmärsche und für Demokratie wollen den Rechten nicht das Feld überlassen ( Alles zu diesem Thema, lesen Sie hier! ).

Die Reporter der VRM berichten ab Samstagmorgen live im NewsBlog. Wir aktualisieren den Artikel regelmäßig. Außerdem werden wir auf der Facebookseite der Wormser Zeitung regelmäßig in Livestreams von vor Ort berichten.

6. Juni, 11.07 Uhr

Mittlerweile hat die Polizei den Bahnhof weiträumig abgesperrt. Es herrscht eine angespannte Ruhe auf dem Vorplatz.

6. Juni, 11.03 Uhr

Am Bahnhof macht die Polizei eine Gruppe Musiker darauf aufmerksam, dass sie einen Versammlungsleiter benennen muss. Die Musiker sind wenig begeistert und hören lieber damit auf, Musik zu spielen - allerdings nicht, ohne beim Zusammenpacken nochmal zu singen. "Wir sind basisdemokratisch, bei uns gibt es keinen Versammlungsleiter“, sagt eine der Musikerinnen. Und ergänzt leise: „Wir finden einen anderen Platz.“

(Foto: Pascal Widder)

6. Juni, 10.47 Uhr

Heiner Boegler, Sprecher des Bündnisses gegen Naziaufmärsche, verhandelt mit der Einsatzleitung der Polizei über den Standort in der Siegfriedstraße. Er will später dichter rankönnen an die Kundgebung der Nazis.

6. Juni, 10.42 Uhr

Die ersten Gegenprotestler treffen auch mit dem Zug in Worms ein. „Noch ist alles ganz ruhig und entspannt“, sagt ein Sprecher der Polizei. Ob das so bleibt, wird sich zeigen.





6. Juni, 10.27 Uhr

Worms rüstet sich für den "Tag der deutschen Zukunft": Die Polizei ist bereits mit einem großen Aufgebot vor Ort. Der Bahnhofsvorplatz ist komplett abgesperrt, die Kriemhildenstraße ist voller Polizeiautos. Was man aber auch schon in den Straßen sieht: Wormser, die Haltung zeigen und für ein "buntes Worms" einstehen. Auf dem Obermarkt steht die Antifa und schwenkt eine Israelfahne. An diversen Stellen in der Innenstadt hängen Banner auf denen steht: "Nazis sind in Worms nicht willkommen" oder "Unsere Stadt bleibt bunt. Wir pfeifen auf Nazis".

5. Juni, 12.48 Uhr

Das Oberverwaltungsgericht hat die von der rechtsextremen NPD angemeldete Versammlung „Tag der deutschen Zukunft" am Samstag wie erwartet genehmigt - unter Auflagen. Mehr dazu hier

4. Juni, 16 Uhr

Vor Rechten-Aufzug in Worms: „Für Nazis ist hier kein Platz“: Am Samstag erwartet Worms eine Kundgebung Rechtsextremer. Doch die Bündnisse gegen Naziaufmärsche und für Demokratie wollen den Rechten nicht das Feld überlassen. Vor Rechten-Aufzug in Worms: „Für Nazis ist hier kein Platz“: Am Samstag erwartet Worms eine Kundgebung Rechtsextremer. Doch die Bündnisse gegen Naziaufmärsche und für Demokratie wollen den Rechten nicht das Feld überlassen. Hier geht es zum Artikel!