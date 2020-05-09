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Samstag, 09.05.2020 - 12:00
5 min

Nicht die Hände in den Schoß legen

Statt mit 16 500 rechnet Michael Klinge, der Leiter der Büdinger Jugendherberge, jetzt nur noch mit etwa 2000 Übernachtungen im ganzen Jahr.

Von Elke Kaltenschnee
Michael Klinge hat noch viel vor mit der Büdinger Jugendherberge - falls ihm die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht. Foto: Kaltenschnee

Michael Klinge hat noch viel vor mit der Büdinger Jugendherberge - falls ihm die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht. Foto: Kaltenschnee

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