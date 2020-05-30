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Montag, 01.06.2020 - 11:20
4 min

Nicht nur Erbach freut sich über die Spur der Steine

Die Idee, mit bemalten Kieseln am Wegesrand Menschen zu erfreuen, findet auch im Odenwald immer mehr begeisterte und kreative Anhänger.

Jörg Schwinn: Lokalredakteur Odenwälder Echo
Von Jörg Schwinn
Lokalredakteur Odenwälder Echo
Die Steinschlange am Radweg in Erbach wächst und wächst. Foto: Dirk Zengel

Die Steinschlange am Radweg in Erbach wächst und wächst. Foto: Dirk Zengel

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Fotos
Die Steinschlange am Radweg in Erbach wächst und wächst. Foto: Dirk Zengel

Die Steinschlange am Radweg in Erbach wächst und wächst. Foto: Dirk Zengel

Freuen sich über das Ensemble: Nicole Stajic (links) und Nadine Grenz (mit Sohn Benjamin). Foto: Dirk Zengel

Freuen sich über das Ensemble: Nicole Stajic (links) und Nadine Grenz (mit Sohn Benjamin). Foto: Dirk Zengel

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 30.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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