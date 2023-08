Nicole lebt nach Brustkrebs „intensiver und bewusster“

Nicole (58) hatte ihre Brustkrebserkrankung, die Ende 2020 diagnostiziert worden war, im Sommer 2022 nach ihrer Heilung publik gemacht. In der schweren Zeit hätten ihr die Familie und ihr Glaube geholfen. „Der Glaube war immer mein Begleiter. Man muss etwas haben, an das man glaubt. In dem Fall an die Gesundung und dass der Herrgott ein Machtwort spricht: Okay, du darfst leben“, sagte die Katholikin.