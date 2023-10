Nie verarbeitet: Drama „Wir haben einen Deal“ im ZDF

Berlin/München (dpa) - . Ein kleiner Junge im Fußballdress läuft durch den Wald. Sein Atem geht schnell. Es scheint fast so, als wäre er auf der Flucht vor etwas. Dann blicken wir in das Gesicht eines erwachsenen Mannes. Gequälter Blick, Angst in den Augen. Er läuft immer noch. Schon im Vorspann bringt eine kurze Überblendung diese Geschichte eines Missbrauchs auf den Punkt: Die in jungen Jahren erlittene, immer wieder verdrängte sexuelle Gewalt verfolgt das Opfer ein Leben lang. Das ergreifende TV-Drama „Wir haben einen Deal“ läuft am 23. Oktober um 20.15 Uhr im ZDF.