Nikolauspostamt beantwortet fast 32.000 Briefe

St. Nikolaus (dpa) - . Das Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus hat in diesem Jahr zu Weihnachten so viele Briefe wie noch nie bearbeitet. Die 44 ehrenamtlichen Mitarbeiter antworteten auf 31.636 Schreiben von Kindern aus insgesamt 52 Ländern, wie der Festausschuss St. Nikolaus am Mittwoch mitteilte. Das seien 925 Briefe mehr gewesen als im Vorjahr. Die weitaus meiste Post kam aus Deutschland (rund 90 Prozent). Nach Angaben der Deutschen Post ist das Amt im Saarland das älteste Nikolauspostamt in Deutschland.