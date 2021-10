Nilam Farooq: „Rassismus ist im Alltag immer ein Thema“

Zur Person

Nilam Farooq, am 26. September 1989 als Tochter eines pakistanischen Vaters und einer polnischen Mutter in Berlin geboren und im Bezirk Wilmersdorf aufgewachsen, zeigte früh Interesse an der Schauspielerei, hatte schon als 14-Jährige erste Gast- und Nebenrollen. Von 2013 bis 2019 war sie regelmäßig in der Fernsehserie „Soko Leipzig“ als Kommissarin Olivia Fareedi zu sehen. Seit 2015 ist Farooq auch Darstellerin in Kinofilmen. Farooq lebt in Berlin.