Nina Chuba: Als Frau in der Musikbranche benachteiligt

Chuba sagte, sie versuche, nicht zu viel Wert auf ihre Karriere zu legen. Wenn es nicht mehr klappe, sei es auch in Ordnung. „Vielleicht mache ich dann in zehn Jahren etwas anderes. Ich hab auch noch andere Interessen. Vielleicht werde ich Yogalehrerin. Oder ich gehe in ein Label. Oder Urban Gardening, das liebe ich auch. Ich kann mir vieles vorstellen.“