Noch 23 Kranke in Darmstadt

DARMSTADT - (bif). Das Infektionsgeschehen in Darmstadt bewegt sich nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau, stellte der städtische Krisenstab in seiner Sitzung am Montag fest. Nachdem es in der vergangenen Woche wie gemeldet einen neuen Fall gab, aber auch zwei Corona-Patienten als geheilt gelten, sind nun 224 Fälle amtlich bestätigt, von denen noch 23 erkrankt sind. Die Zahl der Todesfälle liegt nach wie vor bei 18. Die Inzidenz beträgt aktuell 0,63.

Auch in den Darmstädter Kliniken sei die Lage stabil, heißt es weiter. Nach wie vor befinden sich dort keine Personen mit einer Covid-19-Infektion mehr auf den Stationen. Nachdem inzwischen DSW-Bad, Woog, Mühltalbad und das Jugendstilbad wieder aufgemacht haben, sei die Lage an der Grube Prinz von Hessen nach wie vor problematisch, teilt Stadtsprecher Daniel Klose mit. Das Land habe keine rechtliche Klarheit geschaffen, deswegen bleibe das Baden bis auf Weiteres untersagt. Am Mittwoch soll es einen Ortstermin zwischen Politik, Verwaltung und der DLRG geben, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Darüber hinaus hätten Gesundheitsamt und Jugendamt die bestehenden Hygienekonzepte für die Kitas in Darmstadt noch einmal überprüft und angepasst.