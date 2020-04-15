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Mittwoch, 15.04.2020 - 02:30
2 min

Noch Hoffnung für Kino im Rüsselsheimer Altwerk

Der Frankfurter Verein „Lichter Filmkultur“ und sein aus Rüsselsheim stammender Leiter Gregor Maria Schubert halten vorerst noch an den Programmplanungen für den Juli fest

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