Mittwoch,
15.04.2020 - 02:30
2 min
Noch Hoffnung für Kino im Rüsselsheimer Altwerk
Der Frankfurter Verein „Lichter Filmkultur“ und sein aus Rüsselsheim stammender Leiter Gregor Maria Schubert halten vorerst noch an den Programmplanungen für den Juli fest
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