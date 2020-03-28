Noch ist in Bürstadt alles im grünen Bereich

Die "heißen Öfen" warten beim Auto- und Motorradhaus Bürstadt auf Kundschaft, doch Beratung und Verkauf finden nur im Freien beziehungsweise online statt. Foto: Anja-Meike Müller
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LIEFERSERVICE
Das Auto- und Motorradhaus Bürstadt hat sich mit dem Fitnessstudio "Activity" zusammengeschlossen und bietet an,
für ältere Menschen Einkäufe und Botengänge zu erledigenDabei stellt das Auto- und Motorradhaus das Auto zur Verfügung, Mitarbeiter vom "Activity" tätigen die Einkäufe. (ajm)
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