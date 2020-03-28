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Samstag, 28.03.2020 - 02:00
3 min

Noch ist in Bürstadt alles im grünen Bereich

Einfluss der Coronakrise auf Geschäfte, Handwerk und kleine Firmen in Bürstadt hält sich bisher in Grenzen. Sicherheit hat überall Vorrang.

Von Anja-Meike Müller
Die "heißen Öfen" warten beim Auto- und Motorradhaus Bürstadt auf Kundschaft, doch Beratung und Verkauf finden nur im Freien beziehungsweise online statt. Foto: Anja-Meike Müller

Die "heißen Öfen" warten beim Auto- und Motorradhaus Bürstadt auf Kundschaft, doch Beratung und Verkauf finden nur im Freien beziehungsweise online statt. Foto: Anja-Meike Müller

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LIEFERSERVICE

Das Auto- und Motorradhaus Bürstadt hat sich mit dem Fitnessstudio "Activity" zusammengeschlossen und bietet an, für ältere Menschen Einkäufe und Botengänge zu erledigenDabei stellt das Auto- und Motorradhaus das Auto zur Verfügung, Mitarbeiter vom "Activity" tätigen die Einkäufe. (ajm)

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