Nord-Ostsee-Kanal bleibt über Weihnachten gesperrt

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal geht den Angaben zufolge davon aus, dass die Sperrung des Kanals frühestens am Mittwoch wieder aufgehoben werden kann. Die zuständigen Behörden seien dazu in enger Abstimmung, so das Havariekommando. Für die Freigabe des Kanals ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal zuständig.