Samstag,
11.04.2020 - 02:00
2 min
Notaufnahme in Mannheim außerhalb der Klinikgebäude
An der Universitätsmedizin Mannheim steht eine neue Erstkontaktstelle zur Trennung von Corona-Verdachtsfällen zur Verfügung.
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