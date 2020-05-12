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Dienstag, 12.05.2020 - 01:00
2 min

Notbetreuung im evangelischen Kindergarten in Pfeddersheim

Manche Spielzeuge sind komplett weggepackt, die übrigen desinfiziert: Das Team des Kindergartens hat die Coronaregeln umgesetzt, bevor am Donnerstag die ersten Kinder kommen.

Von Margit Knab
Die Leiterin der evangelischen Kita in Pfeddersheim, Claudia Beyer (rechts), bereitet sich auf die Rückkehr der Kinder vor. Unterstützt wird sie beim Desinfizieren des Spielzeugs von der evangelischen Pfarrerin und Trägervertreterin Almut Kunzmann. Foto: BK/Andreas Stumpf

Die Leiterin der evangelischen Kita in Pfeddersheim, Claudia Beyer (rechts), bereitet sich auf die Rückkehr der Kinder vor. Unterstützt wird sie beim Desinfizieren des Spielzeugs von der evangelischen Pfarrerin und Trägervertreterin Almut Kunzmann. (Foto: BK/Andreas Stumpf)

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BEDINGUNGEN
Nur Eltern (mit Mundschutz) dürfen ihre Kinder in die Kita bringen und abholen.

Die Leiterin nimmt sie in Empfang und begleitet die Kinder zum ersten Händewaschen. Danach legen die Kleinen ihre Garderobe ab und waschen die Hände ein zweites Mal. Die vorgegebene Waschzeit ist so lang wie die Dauer des Lieds „Happy Birthday“. Benutzte Handtücher werden nach jedem Waschvorgang von den Kindern entsorgt.

Die Kinder sind angehalten, Abstand zu halten. „Funktioniert nie!“, weiß Kita-Leiterin Claudia Beyer.
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