Notbetreuung im evangelischen Kindergarten in Pfeddersheim

BEDINGUNGEN

Nur Eltern (mit Mundschutz) dürfen ihre Kinder in die Kita bringen und abholen.



Die Leiterin nimmt sie in Empfang und begleitet die Kinder zum ersten Händewaschen. Danach legen die Kleinen ihre Garderobe ab und waschen die Hände ein zweites Mal. Die vorgegebene Waschzeit ist so lang wie die Dauer des Lieds „Happy Birthday“. Benutzte Handtücher werden nach jedem Waschvorgang von den Kindern entsorgt.



Die Kinder sind angehalten, Abstand zu halten. „Funktioniert nie!“, weiß Kita-Leiterin Claudia Beyer.