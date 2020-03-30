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Montag, 30.03.2020 - 03:00
3 min

Notbetreuung in Büttelborn läuft

In allen Ortsteilen Büttelborns wir das Angebot angenommen. Erzieherinnen bauen derweil Überstunden ab und erarbeiten Konzepte.

Von Marc Schüler
Im Krisenmodus läuft auch die Kita Grüner Weg. Foto: Vollformat/Marc Schüler

Im Krisenmodus läuft auch die Kita Grüner Weg. (Foto: Vollformat/Marc Schüler)

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