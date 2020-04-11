Samstag,
11.04.2020 - 02:00
3 min
Notlieferdienst der Tafeln in Lampertheim läuft an
60 Freiwillige wollen Bedürftige in Lampertheim und Bürstadt mit Lebensmitteln beliefern.
Von Andre Heuwinkel
Redakteur Bergsträßer Echo
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HOTLINE
Bei Fragen rund um die Tafel und den Notlieferdienst können sich Kunden an die Tafel Lampertheim (Telefon 0170- 3 55 46 58) oder Tafel Bürstadt (Telefon 06206-9 51 33 64) wenden. (aheu)
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