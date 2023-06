NRW startet als erstes Bundesland in die Sommerferien

An den meisten der 5400 Schulen wurden am Mittwoch die Zeugnisse verteilt. Abiturientinnen und Abiturienten in NRW haben ihre Zeugnisse bereits früher bei ihren Entlassfeiern erhalten. An den NRW-Grundschulen gab es außerdem die Möglichkeit, die Zeugnisse bereits im Laufe der letzten Schulwoche an die Schüler auszugeben.